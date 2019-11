NGG: 5 bis 6,5 Prozent mehr Geld für Beschäftigte im Ernährungs-, Hotel- und Gaststättengewerbe

Artikel

McDonald’s, Burger King & Co.: 12 Euro mindestens!

Am 4. Dezember 2019 beginnen die Tarifverhandlungen für die Systemgastronomie. Die Gewerkschaft NGG fordert für die Beschäftigten von McDonald’s, Burger King, Starbucks, Nordsee, Kentucky Fried Chicken, Tank und Rast, Pizza Hut, Autogrill und Co. die Erhöhung der Löhne in der untersten Tarifgruppe auf mindestens 12 Euro pro Stunde.