Warnstreik Regionalbusverkehr Südwest (RVS)

Artikel

Warnstreik bei TRANSA Spedition

Die EVG hat ihre bei der TRANSA Spedition in Hagen, Köln, Witten und Schwandorf beschäftigten Mitglieder am Freitag zu einem dreistündigen Warnstreik aufgerufen. Grund dafür sind die laufenden Tarifverhandlungen, in denen bisher auch in der vierten Verhandlungsrunde kein Abschluss erzielt werden konnte. Die EVG fordert unter anderem die Einführung des EVG-Wahlmodells.