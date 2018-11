IG Metall begrüßt Verkaufsprozess bei Neue Halberg Guss

48 Tage haben die Beschäftigten bei Neue Halberg Guss in Leipzig und Saarbrücken im Sommer für eine Zukunft des Unternehmens gestreikt. Jetzt soll die Neue Halberg Guss GmbH an „One Square Advisors" verkauft werden. „Das gibt endlich neue Chancen für unsere Kolleginnen und Kollegen in Saarbrücken und Leipzig“, betonen die Bezirksleiter der IG Metall, Olivier Höbel und Jörg Köhlinger.

