Deutlich mehr Geld für Beschäftigte von McDonald’s, Burger King und Co.

Die NGG und der Bundesverband der Systemgastronomie (BdS) haben sich auf einen neuen Tarifvertrag geeinigt. Nach zuvor drei gescheiterten Verhandlungen konnte heute (3. März 2020) im Schlichtungsverfahren ein Ergbenis erzielt werden. Die Löhne und Ausbildungsvergütungen bei McDonald’s, Burger King, Starbucks und Co. steigen ab dem 1. Juli 2020 bis zum 30. Juni 2024 um 27,7 Prozent.

Die einzelnen Schritte der Lohnerhöhungen der Tarifgruppe 2 bis 2023 im Überblick:

Die Löhne steigen ab 1.7.2020 auf 10,00 Euro

ab 1.1.2021 auf 10,50 Euro

ab 1.1.2022 auf 11,00 Euro

ab 1.1.2023 auf 11,50 Euro

ab 1.12.2023 auf 12,00 Euro

Alle neuen Beschäftigten kommen spätestens nach einem Jahr Betriebszugehörigkeit automatisch in die Tarifgruppe 2. In allen Tarifgruppen steigen die Löhne prozentual gleich zwischen 4,35 und 6,38 Prozent an.

"Die geforderten 12 Euro mindestens pro Stunde werden erreicht – allerdings deutlich später als von uns gefordert", sagte der stellvertretende NGG-Vorsitzende Freddy Adjan zum Tarifabschluss. "Dieser Tarifvertrag ist ein Schritt in die richtige Richtung raus aus dem Niedriglohnbereich. Ohne den Einsatz der Beschäftigten bei Warnstreiks und zahlreichen öffentlichen Aktionen wäre dieses Ergebnis auf keinen Fall möglich gewesen", erklärte Adjan.

Hintergrund:

Im Bundesverband der Systemgastronomie (BdS) sind die führenden Unternehmen der Branche wie McDonald’s, Burger King, Starbucks, Kentucky Fried Chicken, Autogrill und Nordsee organisiert. Im Vorfeld der Schlichtung haben sich die Beschäftigten deutschlandweit mit Warnstreiks und öffentlichen Aktionen für bessere Löhne eingesetzt. Der zwischen NGG und BdS vereinbarte Tarifvertrag gilt für rund 120.000 Beschäftigte.

