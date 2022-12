Am 14.12.2022 haben wir mit vielen Kolleg*innen Druck gemacht und mit unserer Aktion die Fortführung der Verhandlungen der DGB-Tarifgemeinschaft mit den beiden Arbeitgeberverbänden BAP und iGZ in Berlin zur Erhöhung der Entgeltgruppen 3- bis 9 in der Leiharbeitsbranche flankiert. Nachdem bereits die erste Verhandlungsrunde im November ohne Ergebnis blieb, wurde nun auch diese zweite Runde für einen neuen Tarifvertrag nach wenigen Stunden ergebnislos vertagt.