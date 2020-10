Die Verhandlungen für die rund 3000 Beschäftigten in der Glasindustrie Ost sind in der in der zweiten Tarifrunde gescheitert. Die IG BCE und der Bundesarbeitgeberverband Glas & Solar gehen nun in die Schlichtung. Das Angebot der Arbeitgeberseite mit 200 Euro Corona Bonus und eine Einkommenserhöhung um1,4 Prozent für weitere neun Monate lehnte die IG BCE als unzureichend ab.

