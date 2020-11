Die Verhandlungen für die rund 3000 Beschäftigten in der Glasindustrie Ost wurden in erster Instanz in der Schlichtung erfolgreich abgeschlossen. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bekommen einen Corona-Bonus in Höhe von 200 Euro. Auszubildende bekommen 100 Euro. Ab dem 1. November 2020 steigen die Einkommen um 1,5 Prozent und ab dem 1. April 2021 um einen weiteren Prozentpunkt.

