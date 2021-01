Die NGG fordert für die rund 1500 Beschäftigten der Lieken- und Bäckerbub (EDEKA)-Betriebe in Baden-Württemberg und im Saarland fünf Prozent mehr Geld. Das hat die NGG-Tarifkommission in ihrer Onlinesitzung am 25. Januar 2021 beschlossen. Der bisher geltende Lohn- und Gehaltstarifvertrag wird fristgerecht zum 28. Februar 2021 gekündigt.

