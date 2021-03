Im Tarifkonflikt in der Metall- und Elektroindustrie ist die IG Metall mit großer Beteiligung der Beschäftigten in die Warnstreik-Phase gestartet. Knapp 60.000 Beschäftigte haben sich am Dienstag, den 2. März 2021, an Warnstreiks beteiligt. Damit haben sie ihrer Tarifforderung Nachdruck verliehen und gegen das unzureichende Angebot der Arbeitgeber protestiert.

