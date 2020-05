In der ersten Tarifverhandlungsrunde am 11. Mai 2020 für die Beschäftigten in der Steine- und Erden-Industrie Baden-Württemberg hat die IG BAU ihre Forderungen nochmals bekräftigt. Sie fordert eine Erhöhung der Löhne, Gehälter und Ausbildungsvergütungen um 6,25 Prozent über eine Laufzeit von 12 Monaten. Die Verhandlungen werden am 17. Juni 2020 fortgesetzt.

