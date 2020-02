Metall-Tarifrunde 2020: Tarifverhandlungen starten

Die IG Metall will möglichst schnell Tarifregelungen für sichere Arbeitsplätze und Zukunft in der Transformation. Die zuständigen Kommissionen sollen deshalb die Verhandlungen über ein tarifliches Zukunftspaket aufnehmen. Zudem hat die IG Metall beschlossen, die Tarifverträge über Entgelte, Löhne, Gehälter und Ausbildungsvergütungen in der Metall- und Elektroindustrie zum 31. März zu kündigen.

DGB/Simone M. Neumann

Die regionalen Tarifkommissionen haben in ihren Sitzungen am 20. Februar den Verhandlungskommissionen den Auftrag erteilt, Ergebnisse im Sinne des „Moratoriums für einen fairen Wandel“ zu erzielen. Dieses Moratorium hatte die IG Metall am 24. Januar 2020 den Arbeitgebern vorgeschlagen. Es sieht vor, dass die Arbeitgeber auf einseitige Maßnahmen zum Personalabbau, zur Schließung von Standorten und auf Verlagerungen verzichten. Die IG Metall ist bereit, in allen Tarifgebieten vorgezogene Verhandlungen über ein Zukunftspaket aufzunehmen. Ziel ist, innerhalb der Friedenspflicht vor dem 28. April 2020 zu einem Ergebnis zu kommen.

Die IG Metall will erreichen, dass sich die Arbeitgeber in den Betrieben auf die Verhandlung von Zukunftstarifverträgen einlassen müssen, wenn die IG Metall das verlangt. In den Zukunftstarifverträgen will die IG Metall Investitionen in Zukunftsprodukte, Qualifizierung und den Ausschluss von Kündigungen festschreiben – und so vorausschauend langfristig gute Arbeit sichern.

