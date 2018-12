EVG Tarifrunde: Abschluss oder Abbruch

Die EVG konnte die Tarifverhandlungen für ihre Mitglieder im Werk Neustrelitz erfolgreich abschließen. Demnach bekommen die Beschäftigten insgesamt 100 Euro mehr Gehalt in zwei Stufen. Ab dem 1. Januar 2018 gibt es 50 Euro mehr Gehalt und ab dem 1. Januar 2019 weitere 50 Euro mehr. Die Ausbildungsvergütungen erhöhen sich ebenfalls um 50 Euro.

Artikel

Warnstreik bei Regionalbus Augsburg

Seit 4 Uhr am Montagmorgen dreht sich nichts mehr bei Regionalbus Augsburg (RBA) in Dillingen und Neu-Ulm. Die EVG hat im Tarifkonflikt bei RBA zu einem weiteren Warnstreik aufgerufen. Nach dem ersten Warn-streik in Augsburg gab es bisher kein neues Angebot des Arbeitgebers. Die EVG fordert die Einführung des EVG-Wahlmodells sowie 4,5 Prozent mehr Geld.