Tarifrunde Systemgastronomie: NGG fordert mindestens 12 Euro Stundenlohn

Die Gewerkschaft NGG hat ihre Forderungen für die kommenden Tarifverhandlungen der 120.000 Beschäftigten in der Systemgastronomie aufgestellt. Sie fordert einen Lohn von mindestens 12 Euro pro Stunde für die Beschäftigten der untersten Einkommensklassen. Die Tarifverhandlungen beginnen am 4. Dezember 2019 in Berlin.

Die NGG hat zur anstehenden Tarifrunde Systemgastronomie für die 120.000 Beschäftigten von McDonald’s, Burger King, Starbucks, Nordsee, Kentucky Fried Chicken, Tank und Rast, Pizza Hut, Autogrill und Co. die Erhöhung der Löhne in der untersten Tarifgruppe auf mindestens 12 Euro pro Stunde gefordert.

„Wir müssen weg vom Image der Mindestlohnbranche. Die Menschen, die hart arbeiten, haben Respekt verdient und kein Geschäftsmodell, dass sie nur mit einem Zweitjob oder durch staatliche Aufstockung über die Runden kommen lässt“, sagt Freddy Adjan, stellvertretender NGG-Vorsitzender.

Der Tarifvertrag ist zum 31. Dezember 2019 gekündigt. Die Tarifverhandlungen beginnen am 4. Dezember 2019 in Berlin.

