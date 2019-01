Tarifrunde Eisen- und Stahlindustrie 2019: Keine Einigung in ostdeutscher Stahlindustrie

Auch in der ostdeutschen Stahlindustrie wurde die erste Verhandlungsrunde ohne Ergebnis vertagt. Die IG Metall fordert sechs Prozent mehr Geld und eine zusätzliche Urlaubsvergütung mit Wahloption auf freie Tage, die Arbeitgeber lehnen ab. Zuvor endeten auch die Verhandlungen in der nordwestdeutschen Stahlindustrie ergebnislos.

Die IG Metall fordert für die 8.000 Beschäftigten in der ostdeutschen Eisen- und Stahlindustrie sechs Prozent mehr Geld sowie eine zusätzliche Urlaubsvergütung in Höhe von jährlich 1.800 Euro, das wahlweise auch in Form freier Tage in Anspruch zu nehmen sein soll. Die IG Metall begründet ihre Forderungen mit der guten wirtschaftlichen Lage und den hohen Belastungen für die Beschäftigten. In drei Tagen endet zudem die Friedenspflicht, dann sind auch Warnstreiks möglich.

Zur Meldung