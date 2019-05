Tarifrunde Behälterglas: Beschäftigte werden laut

Nach bereits zwei gescheiterten Verhandlungsrunden hat die IG BCE am 22. Mai einen bundesweiten Aktionstag durchgeführt. Damit wollte die Gewerkschaft ihre Tarifforderungen weiter unterstützen. Die IG BCE fordert unter anderem 6 Prozent mehr Geld und die Erhöhung der Ausbildungsvergütungen um 100 Euro. Am 18. Juni 2019 gehen die Verhandlungen in die dritte Runde.

Zur Meldung