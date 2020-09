Altenpflege: Wichtiger Schritt in Richtung eines flächendeckenden Tarifvertrags

ver.di und die Bundesvereinigung der Arbeitgeber in der Pflegebranche (BVAP) haben sich auf einen neuen Tarifvertrag für die Altenpflege geeinigt. Der Tarifvertrag soll auf die gesamte Pflegebranche erstreckt werden. Die Mindestlöhne in der Pflege sollen bis 2023 in drei Schritten auf mindestens 18,50 Euro steigen. Zusätzlich gibt es 500 Euro Urlaubsgeld und 28 Tage Urlaub.

DGB/Alexander Raths/123RF.com

Die Gewerkschaft ver.di und die BVAP haben einen wichtigen Schritt in Richtung eines flächendeckenden Tarifvertrags in der Altenpflege gemacht. Beide Seiten einigten sich auf ein vorläufiges Tarifergebnis, das von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, auf die gesamte Pflegebranche erstreckt werden soll. Der Tarifvertrag soll am 1. Juli 2021 in Kraft treten.

Die Mindestlöhne werden in drei Schritten angehoben, sodass examinierte Altenpflegekräfte ab Januar 2023 wenigstens 18,50 Euro pro Stunde erhalten. Bei einer 39-Stunden-Woche ergebe das einen Bruttoverdienst von 3137 Euro im Monat. Pflegehilfskräfte ohne Ausbildung erhalten dann mindestens 14,15 Euro und mit ein- bis zweijähriger Ausbildung 15 Euro pro Stunde. Zusätzlich gibt es für die Beschäftigten ein Urlaubsgeld von 500 Euro für Vollzeitbeschäftigte sowie einen Jahresurlaub von mindestens 28 Tagen.

Zur ver.di Pressemitteilung