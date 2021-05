Wohnungspolitik wird Wahlkampfthema

Nachdem das Bundesverfassungsgericht den Berliner Mietendeckel für ungültig erklärt hat, steht die Wohnungspolitik jetzt wieder ganz oben auf der Agenda. Zwar wird mit dem Baulandmobilisierungsgesetz die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen erschwert, aber es fehlt an weiteren Maßnahmen für bezahlbaren Wohnraum. Der DGB fordert deshalb eine Offensive für gemeinwohlorientierten Wohnungsbau.

DGB/jakobradlgruber/123rf.com

Wohnungspolitik wieder ganz oben auf der Agenda

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Berliner Mietendeckel hat das Thema Wohnen wieder ganz oben auf die politische Agenda gesetzt. Das Gericht entschied, das Land Berlin sei nicht für die Regulierung der Mieten zuständig und erklärte das Gesetz rückwirkend für ungültig. Nach Schätzungen des Berliner Senats sind 400.000 Haushalte in der Hauptstadt von Mietnachzahlungen betroffen.

DGB fordert Mietenstopp

Etwa zehn Prozent der Betroffenen konnten die eingesparten Gelder nicht zurücklegen. Das Bundesverfassungsgericht urteilte nicht über das Gesetz selbst, sodass Forderungen gegenüber der Bundesregierung laut werden, eine stärkere Regulierung der Mieten durchzusetzen. Der DGB setzt sich zusammen mit Mieterinitiativen und –verbänden für einen sechsjährigen Mietenstopp ein.

Mietwohnungen können nicht mehr so leicht in Eigentumswohnungen umgewandelt werden

Während die aktuelle Bundesregierung beim Thema Mietenstopp wohl untätig bleiben wird, hat der Bundestag am 7. Mai das Baulandmobilisierungsgesetz verabschiedet. Das Gesetz erschwert die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen und erleichtert es Kommunen, von ihren Vorkaufsrechten und Baugeboten Gebrauch zu machen. Das ist richtig und wichtig.

Baulandpreise steigen trotzdem explosionsartig weiter

Leider gelten die Maßnahmen aber nur in angespannten Wohnungsmärkten, die von den Ländern per Verordnung festgelegt werden. Die Kommunen sind also von der wohnungspolitischen Entschlossenheit der jeweiligen Landesregierung abhängig und in ihrer Selbstverwaltung eingeschränkt. Zudem fehlen in dem Gesetz Maßnahmen, um die Explosion bei den Baulandpreisen in vielen Regionen (vor allem in Großstädten) zu stoppen (siehe Grafik). Diesem Grundproblem für bezahlbares Bauen muss sich die nächste Bundesregierung annehmen.

DGB, Quelle: destatis

Wohnungspolitik bleibt hinter den Erwartungen zurück

Ihre wohnungsbaupolitische Bilanz hat die Bundesregierung bereits im Februar gezogen. Von den geplanten 1,5 Millionen Wohnungen innerhalb von vier Jahren, werden voraussichtlich nur 1,2 Millionen gebaut. Ihr Ziel, in vier Jahren den Bau von 100.000 Sozialwohnungen zu fördern, erreichen Bund und Länder. Doch im gleichen Zeitraum fallen etwa 250.000 Sozialwohnungen aus der Bindung. Eine Erfolgsbilanz sieht anders aus.

Wohnungspolitische Positionen der Gewerkschaften

Vor dem Hintergrund der anhaltenden Krise auf den Wohnungsmärkten und den unzureichenden politischen Maßnahmen, haben der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften ihre wohnungspolitischen Positionen erneuert und erweitert. Sie sind hier abrufbar.

Sozialen Wohnungsbau stärken

Neben einer Verschärfung des Mietrechts und einem sozialen Bodenrecht, fordern wir eine Offensive für gemeinwohlorientierten Wohnungsbau. Dies bedeutet den Ausbau der Förderung des sozialen Wohnungsbaus, die Stärkung kommunaler Wohnungsunternehmen und die Etablierung eines gemeinnützigen Wohnungssektors.

Diese wohnungsbaupolitischen Forderungen diskutieren Vertreter/-innen des DGB, der IG BAU und ver.di mit Mitgliedern aller demokratischen, im Bundestag vertretenden Fraktionen. Die Diskussion wird am 2. Juni von 10 bis 12 Uhr hier als Livestream übertragen.