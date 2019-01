EVG-Bundesvorstand stimmt Tarifabschluss mit Deutscher Bahn zu

Der Bundesvorstand der EVG hat am Montag, 14. Januar 2019, dem mit der DB AG erzielten Tarifabschluss einstimmig zugestimmt. In den Verhandlungen konnten alle 37 Forderungen der EVG durchgesetzt sowie drei weitere Tarifverträge neu abgeschlossen werden. Insgesamt steigen die Löhne der Beschäftigten in zwei Stufen um 6,1 Prozent. Zusätzlich gibt es eine Einmalzahlung von 1000 Euro.

