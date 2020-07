Die Beschäftigten in der Beton- und Fertigteilindustrie in NRW bekommen insgesamt 2,35 Prozent mehr Geld. Darauf einigten sich IG Bau und Arbeitgeber bereits in der dritten Tarifrunde am 7. Juli 2020. Jetzt wurde das Ergebnis von allen Tarifparteien angenommen. Rückwirkend zum 1. Juli 2020 steigen die Einkommen um 1,5 Prozent und zum 1. Januar 2021 um weitere 0,85 Prozent.

