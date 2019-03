DGB-Zukunftsdialog: Jetzt online mitdiskutieren!

Auf der Dialogplattform zum DGB-Zukunftsdialog können auch Sie Ihre Ideen für eine gute Zukunft einstellen und mit anderen über diese Ideen diskutieren – und das zu insgesamt 14 Themenbereichen.

Mit dem DGB-Zukunftsdialog starten der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften einen breiten gesellschaftlichen Dialog. Wir fragen, was die Menschen in Deutschland bewegt, sammeln ihre Antworten und entwickeln daraus Impulse für eine gerechtere Politik in Deutschland.