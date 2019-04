Pin Mail: Bis zu 7,3 Prozent mehr Lohn

Artikel

Keine Einigung in den Tarifverhandlungen bei Uniper

In den Tarifverhandlungen für die rund 5.000 Beschäftigten des Energieversorgers Uniper in Deutschland stehen die Zeichen auf Streik. Nach Angaben von ver.di sind die Tarifverhandlungen am 17. Dezember ergebnislos unterbrochen worden. ver.di fordert unter anderem 6,8 Prozent mehr Lohn bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Die Tarifverhandlungen werden am 17. Januar 2019 fortgesetzt.