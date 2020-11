In der vierten Tarifverhandlungsrunde für die rund 700.000 Reinigungskräfte in Deutschland, haben die IG BAU und die Arbeitgeber eine Einigung erzielt. Der Branchenmindestlohn steigt in drei Stufen um insgesamt 11 Prozent. Zum Januar erhöht sich der Einstiegsverdienst von derzeit 10,80 Euro auf 11,11 Euro pro Stunde. Ab 2022 steigt die Lohnuntergrenze auf 11,55 Euro, 2023 auf zwölf Euro.

Zur Meldung