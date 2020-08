In der ersten Runde der Tarifverhandlungen für die Beschäftigten in der Steine- und Erdenindustrie Rheinland-Pfalz haben die Arbeitgeber ein erstes Angebot vorgelegt: 1,5 Prozent mehr Geld ab September 2020 sowie eine Einmalzahlung von 100 Euro. Die IG BAU hat das Angebot als unzureichend zurückgewiesen. Sie fordert 4,5 Prozent mehr Geld. Die Verhandlungen gehen am 4. September 2020 weiter.

