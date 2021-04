Beim ersten Verhandlungstermin am 14. April 2021 um einen neuen Lohn- und Gehaltstarifvertrag für die rund 1.500 Beschäftigten der Lieken- und Bäckerbub (EDEKA)-Betriebe in Baden-Württemberg und im Saarland hat die Arbeitgeberseite kein Angebot vorgelegt. Die NGG fordert eine Erhöhung der Löhne und Gehälter und Ausbildungsvergütungen um fünf Prozent. Die Tarifverhandlung gehen am 19. Mai weiter.

