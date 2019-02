4,9 Prozent mehr Geld und bessere Altersteilzeit für Textiler

Die Tarifentgelte in der westdeutschen Textil- und Bekleidungsindustrie erhöhen sich in zwei Stufen um 4,9 Prozent. Ab August 2019 gibt es 2,6 Prozent mehr und ab September 2020 eine weitere Erhöhung von 2,3 Prozent. Das Urlaubsgeld erhöht sich gleichzeitig ebenfalls um 2,6 Prozent und 2,3 Prozent. Für die Monate Februar bis Juli 2019 gibt es eine Einmalzahlung von 340 Euro.

Auch bei der Altersteilzeit hat die IG Metall Verbesserungen erzielt. Die Aufzahlung der Arbeitgeber erhöht sich ab September 2019 auf 570 Euro und ab September 2020 auf 600 Euro. Die Höhe der Aufzahlung richtet sich nach dem Eintritt in die Altersteilzeit.

Dieses Tarifergebnis hat die IG Metall bei der dritten Tarifverhandlungsrunde in der letzten Nacht in Bielefeld erzielt. Der Tarifabschluss betrifft rund 100.000 Beschäftigte in tarifgebundenen Betrieben der westdeutschen Textil- und Bekleidungsindustrie. Zuvor haben mehr als 10.000 Beschäftigte aus 107 Betrieben in den letzten zwei Wochen mit Warnstreiks Druck für den Tarifabschluss gemacht.

