Die Gewerkschaft ver.di begrüßt die gestern, 14. Mai 2020, vom Bundestag beschlossene Corona-Prämie für die Beschäftigten in der Altenpflege in Höhe von 1500 Euro. Damit diese auch in voller Höhe bei den Beschäftigten ankommt, müssen die Bundeländer ihren Finanzierungsanteil zusagen. ver.di fordert für die Zukunft weiterhin einen bundesweiten Tarifvertrag. Einmalzahlungen reichen nicht.

