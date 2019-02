Textiler setzen Warnstreiks fort

In Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen sowie an der Küste gehen die Warnstreiks in den Textil- und Bekleidungsbetrieben weiter. Die IG Metall fordert für 5,5 Prozent mehr Geld, bessere Konditionen bei der Altersteilzeit und mehr Arbeitszeitsouveränität. Die Arbeitgeber haben bisher nur ein sehr geringes Lohnplus angeboten, das nicht einmal die Inflation ausgleichen würde.

