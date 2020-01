Ver.di fordert Tarifvertrag zu Mindestarbeitsbedingungen in der Pflege

Die Pflegekommission hat am 28. Januar 2020 ihre Empfehlungen für die Regelungen für Pflegekräfte verabschiedet. Insbesondere in den neuen Ländern und bei kommerziellen Anbietern wird dies zu deutlichen Verbesserungen führen. Um den Pflegenotstand zu beseitigen, braucht es aber weitergehende Lösungen. Dazu gehört auch ein bundesweiter Tarifvertrag zu Mindestbedingungen in der Altenpflege.

DGB/Wavebreak Media/123RF.com

Die Pflegekommission fordert unter anderem die Anhebung des Pflegemindestlohns. Für ungelernte Pflegekräfte soll er um 16 Prozent in Ostdeutschland und um 11 Prozent im Westen auf 12,55 Euro pro Stunde steigen. Für Pflegekräfte mit ein- und zweijähriger Ausbildung soll der Mindestlohn bis 2022 um 22 Prozent (Ost) und 16 Prozent (West) auf 13,20 Euro pro Stunde steigen.

Erstmals wird es ab Juli 2021 auch einen Pflegemindestlohn für dreijährig ausgebildete Fachkräfte geben. Dieser beträgt zunächst 15 Euro pro Stunde und steigt im April 2022 auf 15,40 Euro pro Stunde.

Pflegekräfte haben künftig einen Anspruch von 25 beziehungsweise 26 Tagen Urlaub pro Jahr. Das ist ein deutlicher Fortschritt gegenüber dem gesetzlichen Anspruch von 20 Tagen Urlaub pro Jahr.

Das Ziel von ver.di bleibt es weiterhin Mindestbedingungen für alle Beschäftigten in der ambulanten und stationären Altenpflege zu regeln, über die Pflegekräfte hinaus.

Zur ver.di-Meldung