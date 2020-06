Neues Online-Angebot zum Sozialrecht

DGB-Vorstand Anja Piel: "Gelungener Dreiklang"

"Menschen, die sich mit sozialrechtlichen Fragen befassen und sich für Verbesserungen des Sozialrechts einsetzen, begegnen sich im günstigsten Fall auf ihren vielfältigen Tatigkeitsfeldern und -ebenen", so Anja Piel, Mitglied des Geschäftsführenden Bundesvorstands des DGB. Die Idee, ein Forum zu bieten, in dem sich die mit dem Sozialrecht Befassten und Interessierten vernetzen können, sei darum eigentlich naheliegend. Diese Idee habe das Netzwerk Sozialrecht aufgegriffen, so Piel. "Mit seiner Sozialstaatserklärung als bindendem Glied hat das Netzwerk einen gemeinsamen Nenner. Mit der Aufgabe, das Sozialrecht dem gesellschaftlichen Wert entsprechend in der öffentlichen Wahrnehmung zu platzieren, hat das Netzwerk seine Bestimmung. Und mit seiner neuen Homepage www.netzwerk-sozialrecht.net hat es nun eine gemeinsame Kommunikationsplattform. Das ist ein schöner, gelungener Dreiklang!", so das DGB-Vorstandsmitglied.