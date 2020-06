Die IG BAU hat für ihre Beschäftigten in der Beton- und Fertigteilindustrie in Nordrhein-Westfalen ihre Forderungen für die anstehende Tarifrunde 2020 beschlossen. Sie fordert 4,5 Prozent mehr Geld und einen Tarifvertrag zum Schutz der Beschäftigten und der Unternehmen in Corona-Zeiten.

Zur Meldung der IG BAU