Keolis/eurobahn: Streiks haben begonnen

Warnstreik bei Regionalbusverkehr Südwest (RVS)

Am Morgen des 19. Februars hatte die EVG die Beschäftigten bei der RVS zum fünfstündigen Warnstreik aufgerufen. Die Beteiligung war hoch. Die EVG fordert die Anpassung der Lohnstruktur an das landesübliche Entgeltniveau in Baden-Württemberg, mindestens jedoch 300 Euro, sowie mehr vom EVG-Wahlmodell. Damit soll die starke Abwanderung von Busfahrern zu privaten Unternehmen gestoppt werden.