Wieder Streiks bei Cinemaxx und Cinestar

Bei den Multiplex-Kinoketten Cinestar und Cinemaxx wird ab dem Abend des 24. Aprils in mehr als 20 Kinos gestreikt. Grund dafür sind die weiterhin schleppenden Tarifverhandlungen für die rund 3.000 Beschäftigten. ver.di will die Streiks auch in den kommenden Tagen an unterschiedlichen Standorten fortsetzen.

