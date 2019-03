ver.di und Deutsche Post AG einigen sich auf Überleitung der Beschäftigten

ver.di und die Deutsche Post AG haben eine Tarifeinigung zur Überleitung der rund 13.000 Beschäftigten der im Jahre 2015 gegründeten Regionalgesellschaften (DHL Delivery GmbHs) in die Haustarifverträge der Deutschen Post AG erzielt. Die Überleitung soll zum 1. Juli 2019 erfolgen. Die Überleitung führt in der Regel unmittelbar zu einem Plus im Tarifentgelt.

