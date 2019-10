"70 Jahre sind kein Alter"

"Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft gratuliert als Gründungsmitglied zum 70.! Wir waren von Anfang an dabei und schätzen unseren Dachverband. Der DGB hat 70 Jahre konsequent und erfolgreich die Interessen der Arbeitnehmer*innen vertreten. In der Solidarität der acht Mitgliedsgewerkschaften und dem gemeinsamen Engagement im DGB liegt unsere Kraft im Kampf für ein Leben und Arbeiten in Würde."

Marlis Tepe, Vorsitzende der GEW