KfZ-Handwerk Bayern: Mehr Geld für alle - und freie Tage für Azubis

Beschäftigte in tarifgebundenen bayerischen Autohäusern und Kfz-Werkstätten erhalten mehr Geld. IG Metall und Arbeitgeber haben dazu am Donnerstag, 13. Juni, ein Tarifergebnis ausgehandelt.

Die Tariferhöhungen erfolgen in zwei Stufen: Am 1. Juli 2019 steigen die Vergütungen um 2,7 Prozent, mindestens jedoch um 80 Euro. Die Ausbildungsvergütungen steigen um 50 Euro. Ab 1. Juli 2020 erfolgt die zweite Tariferhöhung von 2,6 Prozent, wiederum um mindestens 80 Euro. Die Ausbildungsvergütungen steigen um weitere 50 Euro. Künftig sind die Auszubildenden am Tag vor beiden schriftlichen Abschlussprüfungsteilen bezahlt freizustellen.

Andere Kfz-Tarifgebiete übernehmen Pilotabschluss

Baden-Württemberg, Brandenburg, Sachsen, Hessen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und Hamburg haben den Pilot-Tarifabschluss für das Kfz-Handwerk aus Bayern im Wesentlichen übernommen. In Brandenburg gibt es statt der mindestens 80 Euro ab jetzt jedes Jahr noch mal ein Prozent Erhöhung zusätzlich. Bis 2025 soll dadurch das Niveau der Kfz-Vergütungen in Berlin erreicht sein. In Sachsen-Anhalt hat die IG Metall ihr Ziel erreicht, den Jahresurlaub von 29 Tagen auf die im Westen geltenden 30 Tage anzuheben.

