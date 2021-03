Beim ersten Verhandlungstermin am 15. März 2021 um einen Entgelttarifvertrag für die rund 3000 Beschäftigten in der obst- und gemüseverarbeitenden Industrie in Baden-Württemberg hat die Arbeitgeberseite kein Angebot vorgelegt. Die NGG fordert für die Beschäftigten fünf Prozent mehr Geld. Auszubildende sollen 80 Euro pro Monat mehr bekommen. Die Verhandlungen gehen am 16. April weiter.

