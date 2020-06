In einer Videokonferenz hat die Gewerkschaft ver.di am 3. Juni ihr weiteres Vorgehen in der anstehenden Tarif- und Besoldungsrunde für den öffentlichen Dienst besprochen. Aufgrund von Corona wurde die Entscheidung über die Kündigung des Tarifvertrags (TVöD) vertagt. Die ersten Gespräche mit den Arbeitgebern finden am 16. Juni 2020 statt.

