In den Tarifverhandlungen bei der OMB hat die EVG ein Zwischenergebnis erzielt. Erstmals wird das halbe EVG‐Wahlmodell eingeführt. Die Beschäftigten können zwischen 1,3 Prozent mehr Geld, drei Tage mehr Urlaub oder einer halben Stunde Arbeitszeitverkürzung wählen. Die Ausbildungsvergütungen sollen in zwei Stufen um jeweils 75 Euro steigen. Die Verhandlungen gehen am 14. Januar 2021 weiter.

