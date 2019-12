Versicherungsangestellte haben die Wahl: Mehr Geld oder Freizeit

Die Gewerkschaft ver.di und der Arbeitgeberverband Versicherungen (AGV) haben sich in der dritten Verhandlungsrunde am 2. Dezember auf ein Tarifergebnis für die rund 170.000 Versicherungsangestellten des Innendienstes geeinigt. Die Gehälter der Beschäftigten werden in zwei Stufen ab dem 1. April 2020 um 2,8 Prozent sowie ab dem 1. Juni 2021 um weitere 2 Prozent steigen. Die Beschäftigten können außerdem wählen, die Tariferhöhung in freie Tage umzuwandeln.

