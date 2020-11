In der dritten Tarifrunde haben sich IG BAU und Arbeitgeber auf einen neuen Tarifvertrag geeinigt. Die Beschäftigten bekommen eine Corona-Prämie in Höhe von 150 Euro. Löhne und Gehälter steigen ab 1. Oktober 2021 um 2,1 Prozent. Darüber hinaus wurde die Zusatzrente in Höhe von 94 Euro monatlich langfristig gesichert und gilt ab 2021 auch für die Beschäftigten aus dem Osten.

