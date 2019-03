Tarifkonflikt Cinemaxx und Cinestar: ver.di erhöht Druck auf Arbeitgeber

ver.di erhöht mit Warnstreiks und Aktionen den Druck auf die Multiplex-Unternehmen Cinestar und Cinemaxx in den laufenden Tarifauseinandersetzungen. Die Gewerkschaft kämpft gemeinsam mit den Beschäftigten um existenzsichernde Löhne. Nach aktueller Auskunft der Bundesregierung bedürfe es dafür eines Stundenlohns von mindestens 12,63 Euro.

Für die Beschäftigten von Cinemaxx findet am 26. März 2019 in Hamburg die fünfte Verhandlungsrunde statt. Bei Cinestar wird am 1. April 2019 in vierter Runde verhandelt, ebenfalls in Hamburg.

