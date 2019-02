Luftsicherheitskräfte: Tarifvertrag soll nachverhandelt werden

Der Entgelttarifvertrag für die 23.000 Beschäftigten im Bereich der Sicherheit an deutschen Flughäfen kann nicht wie geplant am 1. März 2019 in Kraft treten. Bei einer ver.di-Mitgliederbefragung haben 55 Prozent der teilnehmenden Mitglieder dem neuen Vertrag nicht zugestimmt.

