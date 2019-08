Erster Warnstreik seit Jahrzehnten im Hamburger Hafen

Weil sie deutlich schlecher bezahlt werden als die Kolleginnen und Kollegen im Hamburger Hafen, haben die Beschäftigten der Firma Medrepair N.V. in Waltershof am Mittwoch ihre Arbeit niedergelegt. ver.di hatte die 70 Beschäftigten zum Warnstreik für eine Tarifvertrag aufgerufen.

Rund 70 Beschäftigte der Firma Medrepair N.V. (Disponenten, Staplerfahrer, Schlosser, Container-Checker, Reinigungskräfte) reparieren derzeit beschädigte Container. Medrepair ist eine Tochter der zweitgrößten Reederei der Welt MSC mit Sitz in Antwerpen. Die Medrepair-Beschäftigten werden nicht nach dem Hamburger Hafentarif bezahlt, sondern erhalten deutlich weniger Lohn.

Des Lohngefälle und andere Probleme waren der Grund, dass sich die Beschäftigten im Betrieb an ver.di wandten. Bereits im Frühjahr 2019 übergab ver.di Vorschläge an Medrepair, wie die Probleme gelöst werden können als Grundlage für Tarifverhandlungen. Ziele sind u.a., die schrittweise Anpassung an den Hafentarif und eine Lohntabelle.

Das Unternehmen will jedoch nur mit dem Betriebsrat verhandeln. Dem wurde der Entwurf eines Tarifvertrages der Geschäftsführung übersandt, der teilweise sogar Verschlechterungen der Arbeitsbedingungen beinhaltet bzw. die derzeit gezahlten Löhne festschreiben will.

