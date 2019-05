IG BCE fordert deutlich mehr Geld für Feinkeramiker

5,5 Prozent mehr Gehalt, eine überproportionale Erhöhung der Ausbildungsvergütungen und 40 Euro Urlaubsgeld pro Urlaubstag: Das fordert die IG BCE in der Tarifrunde 2019 für die Beschäftigten der Feinkeramischen Industrie West. Die erste Verhandlungsrunde mit der Unternehmensseite findet am 6. Juni in Frankfurt am Main statt.

