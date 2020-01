Mehr Frauen ins Parlament: Wahlrechtsreform nutzen

Wie kann der Frauenanteil im Parlament endlich deutlich erhöht werden. Darüber berät der Bundestag. "Gut, dass das Thema jetzt im Parlament diskutiert wird", sagt DGB-Vize Elke Hannack. Viel wichtiger sei es aber, "jetzt die anstehende Wahlrechtsreform zu nutzen, um hier voran zu kommen."

DGB/Simone M. Neumann

Am 16. Januar wurden im Bundestag zwei Anträge beraten, die beide zum Ziel haben, den Anteil von Frauen im Parlament zu erhöhen. Denn aktuell liegt der Frauenanteil im Deutschen Bundestag nur bei etwas über 30 Prozent - und ist bei der Bundestagswahl 2017 sogar gesunken.

"Gut, dass das Thema jetzt im Parlament diskutiert wird", sagt DGB-Vize Elke Hannack. Viel wichtiger sei es aber, "jetzt die anstehende Wahlrechtsreform zu nutzen, um hier voran zu kommen." Der DGB unterstützt seit Längerem die Forderung nach Parität in deutschen Parlamenten.

"Die Regularien müssen so gestaltet sein, dass Frauen gleichberechtigt an Parlamentsmandaten teilhaben – schließlich sind mehr als die Hälfte der Bevölkerung hierzulande Frauen", so Hannack. "Ich setze darauf, dass auch Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble das Thema im Blick hat."