Tarifrunde Postbank: ver.di setzt Gespräche mit Arbeitgeber fort

Im Tarifkonflikt zwischen ver.di und der Postbank hat die ver.di-Tarifkommission am Montag den 7. Oktober 2019 über das verbesserte Angebot der Arbeitgeberseite beraten. Die Verhandlungen werden nun wieder aufgenommen. Als neuer Verhandlungstermin wurde zwischen den Tarifparteien kurzfristig der kommende Mittwoch, 9. Oktober 2019, vereinbart.

DGB/mikewaters/123rf.com

ver.di hatte in der Tarifauseinandersetzung bei der Postbank vom 16. September bis 7. Oktober 2019 ihre Mitglieder in den betroffenen Unternehmen zur Urabstimmung aufgerufen. Dabei haben sich 97,7 Prozent der Mitglieder für unbefristete Streiks ausgesprochen. Mit Blick auf die nun stattfindenden Verhandlungen werde man jedoch in dieser Woche bis mindestens Mittwoch auf weitere Streiks verzichten.

Die Gewerkschaft fordert unter anderem die Erhöhung der Gehälter um 7 Prozent, mindestens 200 Euro, bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Die Beschäftigten sollen dabei wählen können, ob sie mehr Geld oder mehr Freizeit erhalten möchten. Des Weiteren fordert ver.di eine Erhöhung der Ausbildungsvergütung um 100 Euro. Für ver.di-Mitglieder werden außerdem sechs Gesundheits- und Entlastungstage gefordert.

Verhandelt wird für rund 12.000 Beschäftigte bei Teilen der DB Privat- und Firmenkundenbank AG, Postbank Filialvertrieb sowie der BHW-Kreditservice und weiterer Tochterunternehmen (Betriebscenter für Banken, PB Service, PB Direkt, PB Firmenkunden AG).

