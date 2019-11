Hartz IV: Weg mit den existenzbedrohenden Sanktionen

Immer wieder neue Einsatzorte, Abläufe und Kollegen: Von Beschäftigten in der Leiharbeit wird ein hohes Maß an Flexibilität verlangt. Auszahlen tut sich das nicht:

Immer mehr Leiharbeiter und Leiharbeiterinnen werden in reguläre Beschäftigungsverhältnisse übernommen: Eine positive Entwicklung, die aus einer aktuellen DGB-Analyse hervorgeht. Sie zeigt aber auch: Leiharbeit bleibt eine prekäre Beschäftigung.

Mit Kurzarbeitergeld durch die Flaute?

In der Automobilindustrie kriselt es, im Maschinen- und Anlagenbau auch. Was tun? "Es ist richtig zu prüfen, ob im Fall eines deutlichen konjunkurellen Abschwungs die vereinfachten Kurzarbeiter-Regeln aus der Zeit der Finanzmarktkrise reaktiviert werden sollten", sagt DGB-Vorstand Annelie Buntenbach in der Süddeutschen Zeitung.