Erste Warnstreiks in der Holz- und Kunststoffindustrie

In der aktuellen Tarifrunde für die Beschäftigten in der Holz- und Kunststoffindustrie hat die IG Metall zu ersten Warnstreiks aufgerufen. In Baden-Württemberg legten am Montag, 21.10.2019, rund 1000 Beschäftigte bei den Caravanherstellern Hymer und Carthago die Arbeit nieder. Die IG Metall fordert 5,5 Prozent mehr Geld, die Arbeitgeber lehnen dies bisher ab.

Die Warnstreiks in der Holz- und Kunststoff verarbeitenden Industrie (HVI) sind gestartet. In Baden-Württemberg legten am Montag, den 21. Oktober 2019, rund 1000 Beschäftigte bei den Caravanherstellern Hymer in Bad Waldsee und Carthago in Aulendorf die Arbeit nieder.

In der Region stehen weitere Warnstreiks an: Am Mittwoch werden die Beschäftigten von Martin Staud in Bad Saulgau ihre Arbeit niederlegen. Weitere Aktionen sind bis zum Wochenende zudem bei Waldner Laboreinrichtungen in Wangen und Dethleffs in Isny geplant. Auch in anderen HVI-Betrieben in Baden-Württemberg sind Aktionen und Warnstreiks in Vorbereitung.

Die IG Metall fordert in der laufenden Tarifrunde 5,5 Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von 12 Monaten, Auszubildende sollen überproportionale Erhöhungen ihrer Vergütungen erhalten.

Der Tarifvertrag für die Branche in Baden-Württemberg ist zum 30. September 2019 ausgelaufen. Zuletzt sind die Tarifgehälter in der HVI-Branche im Mai 2018 um vier Prozent gestiegen. Die Ausbildungsvergütungen wurden 2018 um jeweils 50 Euro monatlich angehoben.

In anderen Tarifgebieten laufen die Tarifverträge noch bis zum 12. November. Danach sind bundesweit Warnstreiks möglich.

