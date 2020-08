Für die rund 67.550 Bäckerei-Beschäftigten in Nordrhein-Westfalen fordert die NGG eine Erhöhung der Löhne um einen Euro pro Stunde. Damit käme eine Bäckereifachverkäuferin nach der Ausbildung in Vollzeit auf rund 170 Euro mehr am Monatsende. Außerdem sollen Minijobber bessergestellt und Azubis übernommen werden. Die Verhandlungen werden am 12. Oktober fortgesetzt.

