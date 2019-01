Geld und Wert: 3.000 Beschäftigte beteiligen sich an Warnstreiks

Am 12. September haben die Kabinenbeschäftigten von Ryanair zum ersten Mal bundesweit gestreikt. Allein in Frankfurt beteiligten sich 75 Prozent der Belegschaft an dem Streik. Die Haltung der Billig-Airline ist unverändert. In Folge des Warnstreiks hat die Geschäftsführung ihre Drohungen gegenüber den Streikenden verstärkt. Ver.di fordert eine umgehende Unterlassung der Einschüchterungen.

Tageszeitungen: Neue Streiks zur fünften Verhandlungsrunde für Journalistinnen und Journalisten

Vor der fünften Verhandlungsrunde für die rund 13.000 Tageszeitungsjournalistinnen und -journalisten weitet die Deutsche Journalistinnen- und Journalisten-Union (dju) in ver.di die Streiks in Tageszeitungsredaktionen erneut aus. Bereits am Montag und Dienstag fanden Streiks und Aktionen in acht Bundesländern statt, an denen sich mehr als 1.000 Beschäftigte beteiligen.